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05:13, 14 марта 2023Экономика

В США раскрыли последствия антироссийских санкций

NYP: антироссийские санкции грозят обвалом доллара и долговым кризисом в США

Фото: Unsplash

В результате введения антироссийских санкций многие страны отказываются от доллара. Об этом заявил обозреватель Джей Ньюман в материале для New York Post.

Ньюман раскрыл последствия антироссийских санкций и подчеркнул, что отказ от доллара грозит его обвалом и долговым кризисом в США. «Эпоха, когда можно было печатать неограниченное количество долларов, может подойти к концу, а с ней в прошлом останется наша возможность дешево покупать иностранные товары», — подчеркнул он.

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По словам автора NYP, более 100 стран отказались вводить санкции против России, что привело к возникновению экономических коалиций, использующих другие валюты для совершения сделок. Он также назвал ошибочной идею об отсутствии альтернативы доллару. В результате торговли с использованием национальных валют спрос на доллар падает, как и его стоимость, что ведет к повышению цен.

Ньюман призвал США уменьшить число стратегических противников и «раз и навсегда навести порядок в собственной экономике».

Ранее агентство Associated Press сообщило, что США решили ужесточить санкции против российской экономики. В частности, американские ведомства расширят ограничения в отношении лиц, помогающих россиянам уклоняться от ограничений.

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Марина Совина
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