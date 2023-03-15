Модный бренд начал продавать шапки со светильниками по 168 тысяч рублей

Бренд Rick Owens представил головные уборы со встроенными лампами за 168 тысяч рублей

Американский бренд Rick Owens представил головные уборы со встроенными лампами более чем за 100 тысяч рублей. Об этом сообщает Hypebeast.

Речь идет о шлемах AMUN и HEDJET белого и черного цветов, в которые встроены люминесцентные лампы. Так, в первой шапке встроены два источника света, а во второй — один короткий светильник. Отмечается, что лампы можно включать и выключать с помощью внешнего блока питания. Стоимость данных вещей составляет 2215 и 1950 долларов (168 и 147 тысяч рублей).

Шлемы начали продавать только в нескольких розничных магазинах модной марки по всему миру. При этом покупатели не могут приобрести эксклюзивные предметы гардероба в онлайн-магазине ретейлера.

В августе 2021 года Филипп Киркоров пришел на музыкальную премию «Новая Волна» в надувном жилете Louis Vuitton за 262 тысячи рублей. Папарацци запечатлели музыканта в безрукавке с монограммой бренда, дизайн которой напоминает накачанные воздухом подушки. Верхняя одежда выполнена из прозрачного пластика и канвы.