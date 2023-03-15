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19:31, 15 марта 2023Ценности

Модный бренд начал продавать шапки со светильниками по 168 тысяч рублей

Бренд Rick Owens представил головные уборы со встроенными лампами за 168 тысяч рублей

Фото: Rick Owens

Американский бренд Rick Owens представил головные уборы со встроенными лампами более чем за 100 тысяч рублей. Об этом сообщает Hypebeast.

Речь идет о шлемах AMUN и HEDJET белого и черного цветов, в которые встроены люминесцентные лампы. Так, в первой шапке встроены два источника света, а во второй — один короткий светильник. Отмечается, что лампы можно включать и выключать с помощью внешнего блока питания. Стоимость данных вещей составляет 2215 и 1950 долларов (168 и 147 тысяч рублей).

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Майя Пономаренко
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