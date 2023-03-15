Спецслужбы Латвии призвали доносить о провокаторах во время шествия ветеранов СС

Спецслужбы Латвии призвали доносить о провокаторах во время шествия в честь ветеранов СС

Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии предупредила о якобы готовящихся провокациях пророссийски настроенных граждан во время шествия в честь ветеранов Латышского легиона СС, воевавшего в армии нацистской Германии. Об этом сообщает Telegram-канал Sputnik Ближнее Зарубежье.

Это мероприятие ежегодно проходит в Риге. В СГБ призвали участников шествия не реагировать на провокации и докладывать о провокаторах в латвийские спецслужбы.

Ранее глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что наемники из Литвы, Латвии и Эстонии — трусы, которые зачастую бросают своих товарищей на поле боя и покидают позиции. При этом он отметил, что выходцы из скандинавских стран, сражающиеся в ВСУ, — достойные воины.