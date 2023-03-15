Желание части стран ЕС снизить потолок цен на российскую нефть объяснили

Аналитик Рыков назвал естественным процессом снижение потолка цен на российскую нефть

Ограничения на продажу российской нефти подразумевают изменение потолка цен на сырье. Поэтому некоторые страны Европейского союза (ЕС) предлагают снизить минимальную стоимость энергоресурсов, объяснил в беседе с «Лентой.ру» заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков.

«Это было изначально заложено в идею потолка. Изначальный потолок был составлен в достаточно комфортном диапазоне, но имелось в виду, что его будут постепенно понижать. Это достаточно естественный шаг, чтобы проверить функциональность этого инструмента. Суть этого инструмента — отдавать нашу нефть даром, так скажем, поэтому он неизбежно должен был понижаться. Другой вопрос, насколько сейчас созрели условия, чтобы принимать такие радикальные меры с точки зрения Евросоюза. Сам этот процесс я считаю вполне естественным», — сказал аналитик.

Эстония, Литва и Польша предложили снизить потолок цен на российскую нефть с 60 долларов за баррель до 51,45 доллара за баррель. Это на пять процентов ниже рыночных цен, сообщает агентство Bloomberg.

Потолок цен на импорт нефтепродуктов из России, введенный западными странами, вступил в силу 5 февраля. На тот момент лимит за баррель бензина и дизельного топлива составил 100 долларов, а лимит за баррель мазута — 45 долларов. Цены решили пересматривать раз в два месяца.

Эти ограничения были введены из-за начала Россией специальной военной операции на территории Украины. По задумке такие меры должны лишить Москву сверхдоходов от продажи углеводородов и возможности финансировать военные действия.