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16:54, 15 марта 2023Экономика

Желание части стран ЕС снизить потолок цен на российскую нефть объяснили

Аналитик Рыков назвал естественным процессом снижение потолка цен на российскую нефть

Фото: Сергей Карпухин / Reuters

Ограничения на продажу российской нефти подразумевают изменение потолка цен на сырье. Поэтому некоторые страны Европейского союза (ЕС) предлагают снизить минимальную стоимость энергоресурсов, объяснил в беседе с «Лентой.ру» заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков.

«Это было изначально заложено в идею потолка. Изначальный потолок был составлен в достаточно комфортном диапазоне, но имелось в виду, что его будут постепенно понижать. Это достаточно естественный шаг, чтобы проверить функциональность этого инструмента. Суть этого инструмента — отдавать нашу нефть даром, так скажем, поэтому он неизбежно должен был понижаться. Другой вопрос, насколько сейчас созрели условия, чтобы принимать такие радикальные меры с точки зрения Евросоюза. Сам этот процесс я считаю вполне естественным», — сказал аналитик.

Эстония, Литва и Польша предложили снизить потолок цен на российскую нефть с 60 долларов за баррель до 51,45 доллара за баррель. Это на пять процентов ниже рыночных цен, сообщает агентство Bloomberg.

Потолок цен на импорт нефтепродуктов из России, введенный западными странами, вступил в силу 5 февраля. На тот момент лимит за баррель бензина и дизельного топлива составил 100 долларов, а лимит за баррель мазута — 45 долларов. Цены решили пересматривать раз в два месяца.

Эти ограничения были введены из-за начала Россией специальной военной операции на территории Украины. По задумке такие меры должны лишить Москву сверхдоходов от продажи углеводородов и возможности финансировать военные действия.

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Варвара Кошечкина
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