На активы Lipton в России нашелся покупатель

«Ъ»: активы Lipton в России может выкупить Объединенная чайная компания

На активы ушедшего из России производителя чая Lipton, принадлежащего компании Ekaterra, нашелся покупатель — им стала Объединенная чайная компания. «Коммерсантъ» обратил внимание на уведомление в базе ФАС, согласно которому служба получила от российской фирмы ходатайство о предварительном согласии на покупку производственных средств и нематериальных активов Ekaterra в России.

Объединенная чайная компания производит чай под брендами Eastford, Berryford, Kama Sutra, «Зеленый стандарт», а также занимается фасовкой продукции для других производителей. Как указано в ЕГРЮЛ, 50 процентами фирмы владеет директор Фонда Петра Кончаловского Александр Конов. Еще по 25 процентов акций — у Александра и Ларисы Прониных. Александр Пронин — гендиректор спорткомплекса «Лужники» и бывший первый вице-президент АвтоВАЗа.

Конов подтвердил в разговоре с газетой, что Объединенная чайная компания намерена выкупить мощности Ekaterra, и назвал их одним из самых производительных и высокотехнологичных комплексов для производства чая в стране. Условия сделки Конов не раскрыл, но один из источников «Ъ» сообщил, что активы Lipton оценивались примерно в 750 миллионов рублей.

Ekaterra является самым крупным производителем чая в мире. На петербургской фабрике компания выпускала чай под марками Lipton, Saito and Brooke Bond. Администрация города в 2019 году оценивала мощность завода в 16 тысяч тонн в год.

О намерении покинуть отечественный рынок Ekaterra сообщила в августе 2022 года. В компании объяснили решение тем, что «текущая ситуация не позволяет стабильно развивать бизнес». Производство на российской фабрике должны были прекратить к концу прошлого года.