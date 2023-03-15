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15:18, 15 марта 2023Силовые структуры

Генерал ФСБ назвал потенциальных кандидатов в украинские диверсанты

Генерал ФСБ в отставке Михайлов: в диверсанты попадают приезжие с Украины или их родня
Александр Михайлов (справа)

Александр Михайлов (справа). Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Потенциальными кандидатами в шпионы и диверсанты могут быть приехавшие в Россию с Украины люди и их родственники. Такие категории граждан назвал генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов изданию NEWS.ru.

Под вербовку также подпадают граждане, оказавшиеся под влиянием антироссийских настроений, добавил он. Есть такие, кто «просто в силу своего характера пытаются взаимодействовать со Службой безопасности Украины и другими специальными службами». Они выполняют функцию агентов влияния через действие — поджигают машины, военкоматы и выступают с антироссийскими тезисами.

«Сегодня повышенная турбулентность приводит к повышению напряженности в обществе», — считает Михайлов.

13 февраля он заявил, что американцы вербуют боевиков из джихадистских группировок, связанных с запрещенными в России террористическими организациями «Исламское государство» (ИГ) и «Аль-Каида», для совершения терактов в России на религиозной или идейной основе.

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Любовь Ширижик
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