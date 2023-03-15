Генерал ФСБ назвал потенциальных кандидатов в украинские диверсанты
Потенциальными кандидатами в шпионы и диверсанты могут быть приехавшие в Россию с Украины люди и их родственники. Такие категории граждан назвал генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов изданию NEWS.ru.
Под вербовку также подпадают граждане, оказавшиеся под влиянием антироссийских настроений, добавил он. Есть такие, кто «просто в силу своего характера пытаются взаимодействовать со Службой безопасности Украины и другими специальными службами». Они выполняют функцию агентов влияния через действие — поджигают машины, военкоматы и выступают с антироссийскими тезисами.
«Сегодня повышенная турбулентность приводит к повышению напряженности в обществе», — считает Михайлов.
13 февраля он заявил, что американцы вербуют боевиков из джихадистских группировок, связанных с запрещенными в России террористическими организациями «Исламское государство» (ИГ) и «Аль-Каида», для совершения терактов в России на религиозной или идейной основе.