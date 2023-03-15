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17:05, 15 марта 2023Культура

Отец Линдси Лохан прокомментировал беременность дочери

The Sun: отец Линдси Лохан прокомментировал беременность дочери

Фото: Charles Sykes / Invision / AP

Отец 36-летней американской актрисы Линдси Лохан Майкл прокомментировал новость о том, что дочь ждет первенца. Он также порассуждал о том, какой матерью будет актриса, пишет The Sun.

По словам мужчины, он в восторге от новости о беременности дочери. «Я действительно очень рад за Линдси и [супруга артистки] Бадера [Шаммаса]. Я думаю, из нее получится невероятная мать. Она действительно обладает материнским инстинктом», — заявил отец актрисы, добавив, что его дочь поделилась с ним счастливой новостью еще в феврале.

Лохан также рассказал, что его дочь, недавно сыгравшая несколько ролей в кино, могла бы использовать это время, чтобы взяться за проект нового типа. «Возможно, это будет идеальное время, чтобы сыграть роль беременной женщины или героини, родившей ребенка», — сказал он.

Ранее Лохан объявила о том, что ждет первенца. О скором пополнении в семье артистки и ее супруга, помощника вице-президента компании Credit Suisse Бадера Шаммаса, в браке с которым Лохан состоит с июля прошлого года, стало известно, когда звезда опубликовала фотографию детского комбинезона с надписью «Скоро» в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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Варвара Кошечкина
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Отец Линдси Лохан прокомментировал беременность дочери
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