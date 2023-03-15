У обезьян и людей обнаружили одинаковые склонности к изменению сознания

Primates: у приматов выявили склонности к изменению сознания через раскручивание тела

Ученые из Уорикского и Бирмингемского университетов обнаружили у обезьян и людей одинаковые склонности к изменению сознания. В исследовании, опубликованном в журнале Primates, показывается, что эти животные намеренно крутятся, чтобы вызвать у себя головокружение и уйти от реальности.

Авторы считают, что любая культура всегда имела свой способ уйти от реальности с помощью специальных ритуалов, практик или церемоний. Поиск измененных состояний разума свойственен всем людям, что наводит специалистов на предположение, что эта черта была унаследована от предков в процессе эволюции.

Чтобы это доказать, исследователи провели анализ 40 видеороликов, где приматы раскручивают свое тело. Выяснилось, что гориллы, шимпанзе, бонобо и орангутанги в среднем вращались 5,5 раза за один подход с примерной скоростью 1,5 оборота в секунду, а среднее число подходов было около трех. Скорость вращения при этом напоминала ту, которую используют мусульмане-дервиши, чтобы достичь состояния транса.

Однако при попытке полностью повторить процесс кружения человекоподобных обезьян, команда столкнулась с тем, что ей трудно достичь третьей серии вращений на скорости приматов. На этом этапе у обезьян заметно кружилась голова, они теряли равновесие и падали. Это указывает на то, что приматы намеренно продолжают вращаться, несмотря на то, что начинают ощущать головокружение, до тех пор, пока они больше не смогут удерживать равновесие.

Подчеркивается, что подобные действия изменяют состояние сознания, нарушает реакцию и координацию тела и разума, что вызывает тошноту, головокружение и приподнятое настроение. Однако необходимо провести дальнейшие исследования, чтобы понять причины такого поведения предков людей.

