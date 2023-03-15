Американский журналист допустил новые инциденты с беспилотниками США

Журналист Кавулич допустил новые инциденты с американскими беспилотниками над Черным морем

Старший редактор американского портала Issue Insight Джон Кавулич прокомментировал крушение беспилотного летательного аппарата (БПЛА) США MQ-9 над Черным морем. В разговоре с «Известиями» он допустил новые инциденты с американскими БПЛА.

По мнению журналиста, Вашингтон может в будущем спровоцировать новые инциденты с беспилотниками над Черным морем. Однако Кавулич считает, что это не подтолкнет Соединенные Штаты к официальному объявлению о том, что они находятся в состоянии войны с Россией.

Редактор назвал внимание СМИ к инциденту с MQ-9 «излишне провокационным и эскалационным, как будто они надеются, что произойдет нечто большее». Он также сообщил, что решение России поднять в воздух истребители для перехвата беспилотника было закономерным.

«Почему кого-то удивляет решение Вооруженных сил РФ? Следуя траектории [событий] с 24 февраля 2022 года, это неудивительно, учитывая, что правительство России считало тогда и считает сейчас, что оно находится в состоянии войны с НАТО — не со всеми членами НАТО, но с большинством из них», — добавил Кавулич.

Ранее 15 марта Минобороны России сообщило об инциденте с американским беспилотником MQ-9 в Черном море. В ведомстве рассказали, что аппарат нарушил границы района режима использования воздушного пространства в районе Крымского полуострова. Уточнялось, что российские истребители, поднятые на перехват, в контакт с БПЛА не вступали и не применяли оружие. По заявлению министерства, MQ-9 начал резко маневрировать, потерял управление и упал на воду.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя произошедшее, заявил, что после крушения американского БПЛА Россия не отказывалась и не собирается в дальнейшем отказываться от конструктивного диалога с США.