Кремль высказался о диалоге с США по инциденту с беспилотником в Черном море

Песков заявил, что Россия не отказывается от диалога с США после крушения БПЛА MQ-9

Россия никогда не отказывалась и не собирается в дальнейшем отказываться от конструктивного диалога с США. Так перспективы дальнейшего обсуждения крушения американского беспилотника MQ-9 над Черным морем с Вашингтоном оценил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

«Разумеется, каждая из стран будет отстаивать свои интересы в диалоге, но при этом Россия никогда не отказывалась от конструктивного диалога, не отказывается и сейчас», — сказал Песков в ответ на вопрос, как инцидент с БПЛА отразится на отношениях Москвы и Вашингтона.

Помимо этого, пресс-секретарь российского президента заявил, что отношения России и США в настоящий момент находятся в низшей точке.

Ранее в Минобороны России подтвердили, что в Черном море упал американский БПЛА MQ-9, отметив, что он летел с выключенными транспондерами, нарушил границы района режима использования воздушного пространства в районе Крыма и двигался в направлении госграницы России.

Поднятые на перехват российские истребители в контакт с беспилотником не вступали, оружия не применяли. По заявлению Минобороны, БПЛА начал резко маневрировать, потерял управление и упал на воду. Самолеты Воздушно-космических сил благополучно вернулись на аэродром базирования.

При этом командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хеккер обвинил Россию в сознательном уничтожении дрона. В свою очередь, пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер подтвердил, что перехваченный над Черным морем американский беспилотник выполнял разведывательную миссию.