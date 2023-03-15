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10:36, 15 марта 2023Наука и техника

Российские БК-16 модифицируют

Глава «Калашникова» Лушников заявил о создании модификаций катеров БК-16 для силовиков

Фото: Kalashnikov Media / Globallookpress.com

В России ведутся работы по созданию модификаций катеров БК-16 для силовых структур. Об этом ТАСС в преддверии выставки «Экспотехностраж-2023» рассказал президент «Калашникова» Алан Лушников.

«В данный момент одновременно ведутся работы по созданию нескольких новых модификаций скоростного транспортно-десантного катера БК-16 проекта 02510 для различных силовых структур», — сообщил глава концерна.

По его словам, создаваемые «Рыбинской верфью» модификации будут включать в себя новые технические решения, позволяющие из базового десантного катера сделать полноценный сторожевой.

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В марте в пресс-службе Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту сообщили, что ударная группа, состоящая из катеров Р-297 и Р-261, в ходе учений поразила десантный корабль условного противника в заливе Петра Великого вблизи Приморья.

В ноябре в пресс-службе Минобороны России сообщили, что большой гидрографический катер «Анатолий Князев» завершил государственные испытания в Финском заливе.

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Иван Потапов
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