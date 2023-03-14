Российские катера поразили десантный корабль вблизи Приморья

ТОФ: катера Р-297 и Р-261 поразили десантный корабль вблизи Приморья

Российская ударная группа, состоящая из катеров Р-297 и Р-261, в ходе учений поразила десантный корабль условного противника в заливе Петра Великого вблизи Приморья. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО) по Тихоокеанскому флоту (ТОФ).

Согласно легенде учений, находившийся в проливе корабль противника не выходил на связь, после чего было принято решение направить на его уничтожение ударную группу катеров.

Десантный корабль условного противника был уничтожен двумя ракетами «Москит». «Пуски были выполнены электронным способом без фактического применения ракет», — сообщили в ТОФ.

10 марта пресс-служба ВВО сообщила, что большой десантный корабль ТОФ «Николай Вилков» уничтожил «группу подводных диверсантов» условного противника на учениях в районе Курильских островов.

23 февраля пресс-служба ВВО сообщила, что корвет «Совершенный» ТОФ уничтожил корабль условного противника в ходе учения.