Известная спортсменка съела крокодила и посоветовала другим так не делать

Спортсменка Эллис Перри рассказала о самой странной еде, которую она пробовала

Выступающая за индийский крикетный клуб Royal Challengers Bangalore австралийка Эллис Перри рассказала о самой необычное еде, которую ей довелось пробовать. Об этом сообщает Hindustan Times.

Во время интервью для YouTube известная спортсменка отвечала на вопросы о своей повседневной жизни. Один из вопросов касался странной еды. «Однажды я съела мясо крокодила. Это было довольно странно. Не посоветовала бы другим это делать», — заявила 32-летняя Перри.

Спортсменка известна тем, что долгое время совмещала профессиональную игру в крикет и футбол, что приводило к многочисленным скандалам с тренерами. Тем не менее Перри много лет выступала за обе сборные Австралии на международных турнирах. В 2018 году она сделала окончательный выбор в пользу крикета. В Royal Challengers Bangalore Перри перешла в текущем году.

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