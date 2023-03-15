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10:39, 15 марта 2023Спорт

Брат Нурмагомедова вошел в число пяти лучших бойцов Bellator

Усман Нурмагомедов вошел в топ-5 бойцов Bellator вне зависимости от весовых категорий

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (MMA) Усман Нурмагомедов вошел в число пяти лучших представителей Bellator вне зависимости от весовых категорий. Об этом сообщается на сайте промоушена.

Спортсмен поднялся в топ-5 с седьмого места рейтинга. Первую строчку в нем по-прежнему занимает бразилец Патрисиу Фрейре. В тройку лидеров входят также россиянин Вадим Немков и украинец Ярослав Амосов.

11 марта Усман, который является двоюродным братом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, одержал победу над американцем Бенсоном Хендерсоном в первом раунде сабмишеном. Поединок прошел в Сан-Хосе в рамках четвертьфинала Гран-при Bellator. Таким образом, россиянин вышел в полуфинал Гран-при.

Всего Усман Нурмагомедов в профессиональной карьере одержал 17 побед, не потерпев ни одного поражения. Он удерживает пояс чемпиона Bellator в легком весе.

Ксения Курашкина
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