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14:26, 15 марта 2023Россия

В России ввели бесплатное обучение для работы на предприятиях ОПК

Премьер-министр Мишустин подписал постановление о бесплатном обучении для работы в ОПК

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Россияне смогут пройти бесплатное обучение для последующего трудоустройства на предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства России.

Предполагается, что это решение поможет восполнить потребность предприятий ОПК в сотрудниках, а также быстрее трудоустроиться нуждающимся в работе гражданам. Список участвующих в программе организаций определит Минпромторг. Все желающие пройти обучение должны будут обратиться в центры занятости и заключить ученический договор с будущим работодателем.

Затраты предприятий на обучение правительство планирует возместить с помощью трансфертов в рамках проекта «Содействие занятости». На эти цели из бюджета страны выделят более 700 миллионов рублей, что даст возможность обучить более 12 тысяч человек.

Ранее стало известно, что Минпромторг направил в Минобороны список востребованных работников ОПК для предоставления им отсрочки от весеннего призыва на срочную службу в армию. Речь идет о специалистах, которые задействованы в выполнении гособоронзаказа.

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Константин Лысяков
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