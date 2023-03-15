В России ввели бесплатное обучение для работы на предприятиях ОПК

Премьер-министр Мишустин подписал постановление о бесплатном обучении для работы в ОПК

Россияне смогут пройти бесплатное обучение для последующего трудоустройства на предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства России.

Предполагается, что это решение поможет восполнить потребность предприятий ОПК в сотрудниках, а также быстрее трудоустроиться нуждающимся в работе гражданам. Список участвующих в программе организаций определит Минпромторг. Все желающие пройти обучение должны будут обратиться в центры занятости и заключить ученический договор с будущим работодателем.

Затраты предприятий на обучение правительство планирует возместить с помощью трансфертов в рамках проекта «Содействие занятости». На эти цели из бюджета страны выделят более 700 миллионов рублей, что даст возможность обучить более 12 тысяч человек.

Ранее стало известно, что Минпромторг направил в Минобороны список востребованных работников ОПК для предоставления им отсрочки от весеннего призыва на срочную службу в армию. Речь идет о специалистах, которые задействованы в выполнении гособоронзаказа.