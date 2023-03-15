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14:10, 15 марта 2023Россия

Стало известно об опухоли мозга у открывшего стрельбу из квартиры россиянина

Shot сообщил, что у открывшего стрельбу в Кировской области мужчины нашли опухоль мозга

Фото: Telegram-канал Shot

У жителя Вятских Полян Кировской области, открывшего стрельбу из своей квартиры, на днях нашли опухоль головного мозга. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

Как рассказала жена 47-летнего россиянина, о диагнозе стало известно в результате проведенного накануне МРТ. После этого мужчина, не употреблявший алкоголь в течение 16 лет, напился. 15 марта он должен был протрезветь и отправиться на работу, но ушел в запой. Является ли опухоль злокачественной, не уточняется.

Авторы поста добавили, что ружье, из которого мужчина открыл огонь, лежало в сейфе, так как он уже больше года не ездил на охоту. На момент начала стрельбы в квартире с преступником находилась его теща, но она успела убежать к соседям. Также стало известно, что в семье есть двое детей в возрасте 10 и 15 лет.

Кроме того, канал сообщил, что россиянин попал в одного из полицейских. Силовик был в бронежилете и не пострадал. В данный момент переговоры с преступником продолжаются.

О стрельбе в городе Вятские Поляны стало известно утром 15 марта. Местные жители спрятались от стрелка за гаражами. На место происшествия прибыла полиция и ведет переговоры с мужчиной, призывая его прекратить огонь и сдаться.

Губернатор Кировской области Александр Соколов, комментируя ситуацию, заявил, что преступник не удерживает в квартире заложников. Он также сообщил, что полицейские оцепили прилегающую территорию. Кроме того, на место выехали сотрудники СОБР. Пострадавших в результате стрельбы на данный момент нет.

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Константин Лысяков
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