Паразиты съели печень и сердце пациентки российской больницы

В Новосибирске женщине со съеденными червями сердцем и печенью пересадили донорские органы

Новосибирские врачи прооперировали пациентку из Киргизии с запущенной формой заражения паразитическими червями. В российской больнице женщине пересадили донорские сердце и печень вместо съеденных паразитами, сообщает сетевое издание Om1.ru.

Прибывшей из Киргизии женщине несколько лет не могли поставить диагноз. Сначала у нее начала портиться кожа, затем начались боли в животе. Лекарства не помогали, а исследования не выявляли патологии органов желудочно-кишечного тракта. После УЗИ ей диагностировали альвеококкоз — заболевание, вызываемое паразитическими червями (гельминтами).

Киргизские врачи отказались оперировать женщину, и она обратилась к новосибирским медикам. После удаления кисты с червями состояние пациентки оставалось настолько тяжелым, что ей потребовалась пересадка печени и сердца. Таких операции в России раньше не делали.

Возбудители альвеококкоза преимущественно паразитируют в печени человека, но могут проникать и в другие органы. Вызываемое присутствием в организме личинок альвеококка заболевание может длительное время протекать бессимптомно.

Ранее на Кубани врачи извлеки червя из тела пациентки с ложно диагностированной опухолью. Предположительно, паразит прожил в организме женщины около двух лет после того, как был занесен вместе с укусом комара.