Оболочку одноклеточных водорослей превратили в перовскиты

Advanced Science: минеральную оболочку водорослей динофлагеллятов превратили в перовскиты

Ученые Технического университета Дрездена превратили одноклеточные водоросли в функциональные перовскитные материалы со структурой, соответствующей формуле ABX3. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Advanced Science.

Исследователям удалось преобразовать минеральные оболочки водорослей динофлагеллятов L. granifera, которые используют кальцит для формирования радиальной структуры раковин, в перовскиты из галогенидов свинца. Для этого они заменили кальцит соединениями йода, брома или хлора, что позволило создать материалы со специфичными электрооптическими свойствами, способными излучать только красный, зеленый или синий свет.

Перовскиты являются многообещающим материалом, способным произвести революцию в области использования солнечной энергии, сенсоров, фотокатализа и лазеров. Свойства перовскитов можно легко настраивать для конкретных применений, изменяя химический состав и внутреннюю структуру материала, включая ориентацию его кристаллических решеток. Однако на данный момент возможность влиять на эти свойства значительно ограничена самими методами производства.

Минеральные структуры, образованные живыми организмами, часто обладают структурными и кристаллографическими характеристиками, которые выходят далеко за рамки возможностей современных синтетических методов. По словам ученых, результаты исследования показывают, что природные материалы, возникшие в результате эволюции, могут быть преобразованы в технологически значимые функциональные материалы.

