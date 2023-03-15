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15:47, 15 марта 2023Силовые структуры

Появились подробности нападения прохожего с ножом на полицейского в Подмосковье

В Балашихе раненный в грудь прохожим сотрудник ГИБДД гнался за преступником километр

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Появились подробности нападения 54-летнего прохожего с ножом на 40-летнего полицейского в подмосковной Балашихе. Об этом сообщает MK.RU.

Правоохранитель сидел в машине около дома на улице Некрасова и ждал супругу. Он заметил неадекватного гражданина, так как тот пытался проникнуть в дом. Однако консьерж выгнал его на улицу. Фигурант громко кричал и ругался матом. Вскоре сотрудник ГИБДД потерял мужчину из поля зрения, решил закурить и открыл окно. Тогда к нему и подошел злоумышленник.

Отмечается, что полицейский хотел догнать убегающего незнакомца, он преследовал его километр и одновременно звонил в участок. Затем дебошир забежал в подъезд многоэтажки, а инспектор заблокировал входную дверь. Силовики нашли нападавшего в одной из квартир.

Ранее стало известно, что 14 марта сотрудник ГИБДД Восточного округа сидел в машине во дворе дома. Там к нему подошел неизвестный и попытался ударить ножом через открытую дверь. Тогда старший лейтенант вышел из авто, чтобы задержать фигуранта. Однако тот ранил его в грудь.

Правоохранитель был не на работе и в гражданской одежде. Он получил неопасное ранение. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об аресте россиянина.

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Екатерина Власова
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