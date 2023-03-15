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19:46, 15 марта 2023Путешествия

В США самолет во время полета начал терять топливо и попал на видео

Вылетевший из Северной Каролины самолет внезапно начал терять топливо и попал на видео

В США самолет, вылетевший из Северной Каролины, начал терять топливо прямо во время полета и попал на видео находившихся в аэропорту туристов. Кадры публикует в Telegram-канале «Комсомольская правда».

Уточняется, что экипаж вовремя заметил внезапную утечку, было принято решение об экстренной посадке в аэропорту вылета. Пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее в аэропорту Лос-Анджелеса, США, самолет протаранил пассажирский автобус и попал на видео. На кадрах можно увидеть работу экстренных служб.

Зарина Дзагоева
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