Названа главная проблема Польши в преддверии выборов

Politico: главной проблемой Польши в преддверии выборов стали священники-педофилы

Главной проблемой Польши в преддверии парламентских выборов стали священники-педофилы и наследие умершего Папы Римского Иоанна Павла II. Об этом пишет Politico.

Хотя канонизированный польский понтифик умер в 2005 году, он стал доминирующей темой в Польше после скандального документального фильма, показанного американской телекомпанией TVN. В нем утверждалось, что Папа, будучи еще кардиналом в Кракове, защищал священников, обвиняемых в сексуальных домогательствах к детям.

Издание отмечает, что картина вызвала раскол в рядах правящей националистической партии «Право и справедливость» (ПиС), связанной с Римско-католической церковью. Ряд членов партии даже протолкнули парламентскую резолюцию «в защиту доброго имени Папы Иоанна Павла II».

«[Парламент] решительно осуждает позорную кампанию, проводимую средствами массовой информации… против Великого Папы Иоанна Павла II, величайшего поляка в истории», — сказано в документе.

По мнению доцента Университета социальных и гуманитарных наук в Варшаве Бена Стэнли, информационная кампания развернута членами ПиС в рамках политической игры, которая «станет предвыборным ракетным топливом». «Защита Иоанна Павла II дает PiS возможность показать, что они на правильной стороне спора, в котором подлинные польские ценности противопоставляются чему-то недостоверному и подозрительному», — сказал Стэнли.

Ранее МИД Польши вызвал посла США Марка Бжезинского из-за работы телеканала, «ведущей к расколу в стране». В ведомстве не указали, о каком именно телеканале идет речь, однако отметили, что его действия могут иметь последствия, идентичные целям гибридной войны.

Польша ранее враждовала с США из-за новостного канала TVN24, принадлежащего Discovery, который критикует правительство.