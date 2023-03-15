Россияне принялись скупать премиальные автомобили

Объемы продаж премиальных авто в России увеличились в несколько раз в феврале 2023 года

Россияне принялись скупать автомобили премиальных марок в феврале 2023 года. Об этом «Известиям» сообщили в «Открытии Авто».

Согласно исследованию, объемы продаж роскошных машин увеличились в несколько раз по сравнению с январем. Так, лидером по динамике роста реализации оказался Mercedes-Benz — всего было продано 500 транспортных средств (плюс 28,2 процента). Вторым по востребованности стал BMW (23,2 процента), а замыкала рекордсменов марка Tesla (20,5 процента).

Что касается тройки лучших производителей по количеству продаж, а не динамике роста, первую строчку занял Leхus. Известно, что россияне приобрели 266 машин упомянутой компании. Затем следуют Audi и Porsche — 206 и 132 авто соответственно. В список также попали Genesis (129 единиц), Land Rover (126), Cadillac (57) и Volvo (30).

Отмечается, что поставки и продажи премиальных автомобилей в Россию удалось обеспечить стараниями дилеров, воспользовавшихся каналами параллельного импорта. Всего в течение февраля 2023 года было реализовано 2110 автомобилей традиционных премиальных марок, уточнили эксперты в заключение.

Ранее в марте появилась информация, что уехавшую из России Земфиру (внесена Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) захотели лишить роскошных автомобилей. Певица оставила в стране две иномарки, а именно BMW 325i и Mercedes-Benz C 200 4MATIC. Стоимость первого автомобиля составляет около 1,8 миллиона рублей, а второго — примерно 3 миллиона.