В Wildberries высказались о возможности получить заказы в пунктах выдачи

Wildberries: заказы доступны к получению в пунктах выдачи маркетплейса без ограничений

Заказы, сделанные на Wildberries, доступны к получению в пунктах выдачи (ПВЗ) маркетплейса без каких-либо ограничений. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба онлайн-ретейлера.

Согласно полученному от компании релизу, информация о забастовке владельцев пунктов выдачи заказов, которая распространяется в СМИ, не соответствует действительности. Отмечается, что клиенты не лишились возможности забрать ранее купленные товары из ПВЗ.

14 марта впервые сообщалось о том, что часть сотрудников пунктов выдачи заказов Wildberries решила устроить забастовку. Причиной, по их словам, стала новая политика маркетплейса: согласно оферте, держателей ПВЗ лишили права оспаривать подмены.

Вскоре российский депутат Дмитрий Гусев высказался по поводу ситуации вокруг упомянутых правил для сотрудников пунктов выдачи заказов. Политик заявил, что на следующей неделе в ФАС пройдет совещание, где будет рассматриваться вопрос по компании. Кроме того, Гусев заверил журналистов, что руководство Wildberries также пригласили в Госдуму, чтобы услышать их мнение по поводу сложившейся ситуации.