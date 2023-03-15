«Полет» Путина на тренажере вертолета показали на видео

ТАСС опубликовал видео «полета» Путина на тренажере вертолета Ми-171А2 в Улан-Удэ

Во время посещения авиационного завода в Улан-Удэ президент России Владимир Путин опробовал тренажер для пилотов вертолета Ми-171А2. Видео «полета» главы государства опубликовал ТАСС.

На кадрах видно, как Путин, сидя за штурвалом пилота, выполнил взлет и пролетел над городом, после чего успешно приземлился. В это время на мультимедийном экране, который имитировал стекла в кабине вертолета, в зависимости от действий президента менялась картинка.

Как уточнило агентство, свой «полет» Путин совершил вместе с инструктором. Президент опробовал режимы управления вертолетом в разное время суток и выполнил несколько маневров.

По информации на сайте холдинга «Вертолеты России», Ми-171А2 — это многоцелевой вертолет тяжелого класса. Среди его особенностей выделяют высокий уровень безопасности, высокие характеристики, оборудование нового поколения и возможность выполнять широкий спектр задач в сочетании со сниженной стоимостью летного часа. Ми-171А2 был сертифицирован в 2017 году.

В январе Путину представили прототип электрического кроссовера E-Neva на Обуховском заводе в Санкт-Петербурге. На снятых журналистами кадрах видно, как глава государства осмотрел автомобиль и заглянул в салон, после чего оценил отечественную разработку поднятым вверх большим пальцем.