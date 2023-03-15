Пять голов норвежца помогли «Манчестер Сити» выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов

Пять голов норвежца Холанда помогли «Манчестер Сити» выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов

Английский «Манчестер Сити» на своем поле разгромил немецкий «РБ Лейпциг» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 7:0 в пользу хозяев. Одержать крупную победу «горожанам» помог норвежский форвард Эрлинг Холанд, который записал на свой счет пять голов. «Манчестер Сити» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, первая игра соперников завершилась вничью (1:1).

Еще одним четвертьфиналистом турнира стал миланский «Интер». Итальянская команда в ответном матче сыграла вничью с «Порту» (0:0) и вышла в следующую стадию благодаря победе в первом матче (1:0).

«Манчестер Сити» и «Интер» узнают соперников по четвертьфиналу после жеребьевки. Она состоится 17 марта.