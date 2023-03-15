DJ Quik рассказал о странном поведении Майкла Джексона в студии во время их встречи

Американский хип-хоп-исполнитель Дэвид Марвин Блейк, известный под псевдонимом DJ Quik, рассказал о странном поведении поп-исполнителя Майкла Джексона. Об этом сообщает «Звук Медиа» со ссылкой на публикацию TMZ.

Артист поведал, что его первая встреча со звездой произошла на студии Westlake Studios в Лос-Анджелесе. Когда Блейк записывал треки, сотрудники студии объявили, что сейчас к ним приедет Майкл Джексон, и добавили, что поп-исполнитель не хочет ни с кем здороваться, разговаривать и даже пересекаться взглядами. Из-за этого всем присутствующим пришлось отвернуться к стене, пока Джексон шел по коридору. По словам DJ Quik, он даже не увидел певца, а только услышал звук его шагов.

В январе этого года стало известно, что 26-летний племянник Майкла Джексона Джаафар Джексон сыграет певца в байопике, посвященном его жизни.