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17:42, 15 марта 2023Культура

DJ Quik рассказал о странном поведении Майкла Джексона в студии

DJ Quik рассказал о странном поведении Майкла Джексона в студии во время их встречи

Фото: Reuters

Американский хип-хоп-исполнитель Дэвид Марвин Блейк, известный под псевдонимом DJ Quik, рассказал о странном поведении поп-исполнителя Майкла Джексона. Об этом сообщает «Звук Медиа» со ссылкой на публикацию TMZ.

Артист поведал, что его первая встреча со звездой произошла на студии Westlake Studios в Лос-Анджелесе. Когда Блейк записывал треки, сотрудники студии объявили, что сейчас к ним приедет Майкл Джексон, и добавили, что поп-исполнитель не хочет ни с кем здороваться, разговаривать и даже пересекаться взглядами. Из-за этого всем присутствующим пришлось отвернуться к стене, пока Джексон шел по коридору. По словам DJ Quik, он даже не увидел певца, а только услышал звук его шагов.

В январе этого года стало известно, что 26-летний племянник Майкла Джексона Джаафар Джексон сыграет певца в байопике, посвященном его жизни.

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Анастасия Астахова
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