Фитнес-тренер рассказала о правильном способе отдыхать после тренировок

Фитнес-тренер посоветовала массаж и теплый душ для восстановления между тренировками

Фитнес-тренер Светлана Бутова рассказала о правильном способе восстановления после занятий спортом. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Специалист порекомендовала профессиональным спортсменам устраивать отдых каждые семь-десять дней. Тем, кто просто поддерживает форму, паузы нужны через один-два дня. Главное, по словам Бутовой, ориентироваться на потребности организма. Признаками переутомления могут быть мышечные боли, чувство вялости после тренировки, повышенная частота травм, раздражительность и нарушения сна.

Для восстановления эксперт посоветовала принять теплый душ, сделать массаж, снизить нагрузки или исключить их полностью на один-два дня. Своевременный, правильный отдых поможет предотвратить появление травм, пополнить энергетические запасы организма и уменьшить боли в мышцах.

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