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05:32, 15 марта 2023Бывший СССР

В Совфеде назвали дату представления отчета по биолабораториям на Украине

Сенатор Косачев: отчет о лабораториях на Украине представят парламенту до 23 марта

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Итоговый доклад комиссии по расследованию деятельности биолабораторий на Украине представят парламенту до 23 марта. Об этом сообщил «Известиям» ее сопредседатель, вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

Изначально документ планировалось представить 15 марта, однако комиссия решила использовать отведенное законом время в полной мере. Собеседник издания отметил, что комиссии предстоит еще два заседания, после чего итоговый доклад будет передан в палаты Федерального собрания.

Как уточнил сенатор, член комиссии Александр Башкин, основная часть документа не будет превышать 90 страниц. Кроме того,
значительная часть данных войдет в приложение к докладу и будет носить закрытый характер в отношении источников информации, добавил он.

Ранее в США признали факт существования на Украине лабораторий, в которых работали американские ученые. Сообщалось, что на этих объектах велись «исследования в сфере предотвращения пандемии», однако позже деятельность в них была прекращена.

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Марина Совина
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В Совфеде назвали дату представления отчета по биолабораториям на Украине
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