В Совфеде назвали дату представления отчета по биолабораториям на Украине

Сенатор Косачев: отчет о лабораториях на Украине представят парламенту до 23 марта

Итоговый доклад комиссии по расследованию деятельности биолабораторий на Украине представят парламенту до 23 марта. Об этом сообщил «Известиям» ее сопредседатель, вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

Изначально документ планировалось представить 15 марта, однако комиссия решила использовать отведенное законом время в полной мере. Собеседник издания отметил, что комиссии предстоит еще два заседания, после чего итоговый доклад будет передан в палаты Федерального собрания.

Как уточнил сенатор, член комиссии Александр Башкин, основная часть документа не будет превышать 90 страниц. Кроме того,

значительная часть данных войдет в приложение к докладу и будет носить закрытый характер в отношении источников информации, добавил он.

Ранее в США признали факт существования на Украине лабораторий, в которых работали американские ученые. Сообщалось, что на этих объектах велись «исследования в сфере предотвращения пандемии», однако позже деятельность в них была прекращена.