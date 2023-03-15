Политолог сравнил риски ядерной войны при Байдене и Трампе

Политолог Дробницкий: риск ядерной войны при Байдене выше, чем при Трампе

Республиканцы говорят о том, что президент США Джо Байден поставил мир на порог третьей мировой войны, и ситуация действительно выходит из-под контроля, считает политолог, американист Дмитрий Дробницкий. В беседе с «Лентой.ру» он сравнил риски начала ядерной войны при действующем и предыдущем лидере США Дональде Трампе.

Ранее Трамп заявил, что риск начала ядерной войны между Россией и США зависит от того, кто является президентом США. При Байдене, по его словам, риск высок, так как «он говорит и делает неправильные вещи в неподходящее время». Его слова передал журналист Fox News Такер Карлсон. По мнению Трампа, он является единственным кандидатом на пост главы государства, который не допустит развития третьей мировой войны.

«Байден довел дело до третьей мировой войны, к черту Украину, заниматься надо своими делами, банки рушатся, через границу идут нелегалы, банду Байдена под суд — примерно в этом ключе выступает сейчас большинство республиканцев. Такой правый жесткий мейнстрим», — отметил Дробницкий.

И ситуация, по его мнению, действительно выходит из-под контроля: госуправление постепенно разваливается, в администрации Байдена нет нормальной когерентной внутренней политики и внешняя политика разобрана на части.

«Эта разобранная на части внешняя политика приводит к тому, что прямо внутри действующей администрации каждый ведет какую-то свою внешнюю политику и никто не знает, кто за что отвечает. Ясно, что никто не хочет сгореть в ядерной войне, но при этом риск конфликта при такой безответственной политике возрастает, а политика несомненно безответственная. Кто взорвал «Северные потоки»? Серьезно что ли украинская группа? Это уже уровень потери госуправления, а это всегда опасно», — высказался собеседник «Ленты.ру».

Трамп прав в том, что при Байдене риск развития ядерного конфликта значительно выше, полагает американист. Он обратил внимание, что примерно с шестого месяца правления действующего главы США уровень угроз в мире резко пошел вверх. При Трампе же не началось ни одного конфликта.

Нынешняя администрация, которую все рассматривали как трудоспособную и профессиональную, продемонстрировала недееспособность и невероятный уровень некомпетентности, убежден Дробницкий. Однако он усомнился в том, что республиканцы способны противопоставить взамен более ответственную и соответствующую реалиям современного дня политику.

Ранее Трамп, выступая на ежегодной конференции консервативных кругов Республиканской партии в столичном округе, пообещал разрешить конфликт на Украине за сутки в случае избрания главой государства на выборах.

Политик также заявлял, что Россия не начала бы проводить специальную военную операцию (СВО) на Украине в том случае, если бы он оставался у власти в США.