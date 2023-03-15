Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:35, 15 марта 2023Россия

Зюганов заявил о подготовке встречи с Си Цзиньпином

Лидер КПРФ Зюганов заявил о подготовке встречи с председателем КНР Си Цзиньпином
Геннадий Зюганов

Геннадий Зюганов. Фото: Комсомольская Правда / Globallookpress.com

В Коммунистической партии России (КПРФ) в настоящее время готовятся ко встрече с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом заявил лидер политического движения Геннадий Зюганов на встрече с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным, сообщает в среду, 15 марта, РИА Новости.

«Сейчас готовимся к обстоятельной встрече с Си Цзиньпином, с которым мы в свое время подписали меморандум, и он выполняется между нашими партиями по всем направлениям», — заявил лидер российских коммунистов.

В феврале депутат Госдумы от КПРФ Александр Ющенко раскрыл детали прошедшей в то время встречи президента России Владимира Путина с Геннадием Зюгановым. По его словам, обсуждались военно-политическая ситуация и стратегия развития страны, а также необходимость поддержки людей труда.

Позже в думской фракции коммунистов назвали Зюганова первым возможным кандидатом от КПРФ на предстоящие президентские выборы. Соответствующее заявление сделал депутат Юрий Афонин. В то же время он отметил, что конкретных кандидатур пока еще нет, будут обсуждаться и другие варианты.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Игорь Дмитров
Обсудить
Последние новости
США усомнились в возможности достать рухнувший в Черное море беспилотник
Появились подробности нападения прохожего с ножом на полицейского в Подмосковье
В Подмосковье пенсионерка заживо сварилась в кипятке из-за прорыва трубы
Мишустин назвал уровень инфляции в России
Названы технические особенности упавшего в Черном море американского дрона
41-летний Ибрагимович сыграет за Швецию на отборочном турнире Евро-2024
Легендарный инвестор назвал крах SVB первой ласточкой кризиса
Парикмахер назвала главную причину обильного выпадения волос
Зюганов заявил о подготовке встречи с Си Цзиньпином
На Западе испугались председательства России в Совбезе ООН
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.