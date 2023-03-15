Зюганов заявил о подготовке встречи с Си Цзиньпином

Лидер КПРФ Зюганов заявил о подготовке встречи с председателем КНР Си Цзиньпином

В Коммунистической партии России (КПРФ) в настоящее время готовятся ко встрече с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом заявил лидер политического движения Геннадий Зюганов на встрече с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным, сообщает в среду, 15 марта, РИА Новости.

«Сейчас готовимся к обстоятельной встрече с Си Цзиньпином, с которым мы в свое время подписали меморандум, и он выполняется между нашими партиями по всем направлениям», — заявил лидер российских коммунистов.

В феврале депутат Госдумы от КПРФ Александр Ющенко раскрыл детали прошедшей в то время встречи президента России Владимира Путина с Геннадием Зюгановым. По его словам, обсуждались военно-политическая ситуация и стратегия развития страны, а также необходимость поддержки людей труда.

Позже в думской фракции коммунистов назвали Зюганова первым возможным кандидатом от КПРФ на предстоящие президентские выборы. Соответствующее заявление сделал депутат Юрий Афонин. В то же время он отметил, что конкретных кандидатур пока еще нет, будут обсуждаться и другие варианты.