В Госдуме назвали возможного кандидата на предстоящие президентские выборы

Первым возможным кандидатом от КПРФ на предстоящие президентские выборы назвали Зюганова

Первым возможным кандидатом от КПРФ на предстоящие президентские выборы назван Геннадий Зюганов. Соответствующее заявление сделал депутат Госдумы Юрий Афонин. Об этом в понедельник, 27 февраля, пишут РИА Новости.

Парламентарий отметил также, что конкретных кандидатур пока еще нет, будут обсуждаться и другие варианты. «Лидер партии всегда является главной кандидатурой, президентские выборы, это очевидно... Конечно, лидер партии у нас кандидатура номер один, но мы всегда показываем широкую линию и будем в партийных структурах обсуждать предложения», — заявил он.

Ранее пресс-секретарь компартии Александр Ющенко сообщал, что в декабре партия хочет провести съезд по выдвижению кандидата в президенты России. Лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов, в свою очередь, рассказал, что предложит партии не выдвигать кандидата для участия в президентских выборах.

Проведение выборов на пост главы государства запланировано на март 2024 года. Совет Федерации должен принять решение об их назначении не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Владимир Путин пока не делился планами об участии в выборах. Эту информацию подтверждали в Кремле.

