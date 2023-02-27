В Госдуме назвали возможного кандидата на предстоящие президентские выборы
Первым возможным кандидатом от КПРФ на предстоящие президентские выборы назван Геннадий Зюганов. Соответствующее заявление сделал депутат Госдумы Юрий Афонин. Об этом в понедельник, 27 февраля, пишут РИА Новости.
Парламентарий отметил также, что конкретных кандидатур пока еще нет, будут обсуждаться и другие варианты. «Лидер партии всегда является главной кандидатурой, президентские выборы, это очевидно... Конечно, лидер партии у нас кандидатура номер один, но мы всегда показываем широкую линию и будем в партийных структурах обсуждать предложения», — заявил он.
Ранее пресс-секретарь компартии Александр Ющенко сообщал, что в декабре партия хочет провести съезд по выдвижению кандидата в президенты России. Лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов, в свою очередь, рассказал, что предложит партии не выдвигать кандидата для участия в президентских выборах.
Проведение выборов на пост главы государства запланировано на март 2024 года. Совет Федерации должен принять решение об их назначении не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Владимир Путин пока не делился планами об участии в выборах. Эту информацию подтверждали в Кремле.