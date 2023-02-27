Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:50, 27 февраля 2023Россия

В Госдуме назвали возможного кандидата на предстоящие президентские выборы

Первым возможным кандидатом от КПРФ на предстоящие президентские выборы назвали Зюганова

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Первым возможным кандидатом от КПРФ на предстоящие президентские выборы назван Геннадий Зюганов. Соответствующее заявление сделал депутат Госдумы Юрий Афонин. Об этом в понедельник, 27 февраля, пишут РИА Новости.

Парламентарий отметил также, что конкретных кандидатур пока еще нет, будут обсуждаться и другие варианты. «Лидер партии всегда является главной кандидатурой, президентские выборы, это очевидно... Конечно, лидер партии у нас кандидатура номер один, но мы всегда показываем широкую линию и будем в партийных структурах обсуждать предложения», — заявил он.

Ранее пресс-секретарь компартии Александр Ющенко сообщал, что в декабре партия хочет провести съезд по выдвижению кандидата в президенты России. Лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов, в свою очередь, рассказал, что предложит партии не выдвигать кандидата для участия в президентских выборах.

Проведение выборов на пост главы государства запланировано на март 2024 года. Совет Федерации должен принять решение об их назначении не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Владимир Путин пока не делился планами об участии в выборах. Эту информацию подтверждали в Кремле.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
ФСБ задержала в Севастополе двух украинских наводчиков на военные объекты
В России отреагировали на планы США пересмотреть вопрос принадлежности Крыма
В российском городе авто протаранило группу людей и попало на видео
Названа стоимость самой дешевой квартиры для аренды в Москве
В Госдуме оценили вероятность появления сертификата для новорожденных
В Турции назвали дату встречи со Швецией и Финляндией по членству в НАТО
Пригожин заявил об использовании ВСУ отравляющих веществ
Heineken назвал предположительные сроки ухода из России
В московских аэропортах задержаны рейсы
Умер 66-летний старший брат Мадонны Энтони Джерард Чикконе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.