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14:16, 15 марта 2023Россия

Сотрудник пункта выдачи Wildberries рассказал об уступке компании по штрафам

Сотрудник ПВЗ Wildberries: в рабочей программе уведомили о снижении процента удержаний

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

После решения части работников пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries о забастовке сотрудники получили уведомление о том, что теперь размер удержаний за бракованный или подмененный товар будет составлять не 100, а 40 процентов от зарплаты, утверждает Денис, сотрудник одного из отделений. Несмотря на это забастовку планируют продолжить, заявил он в разговоре с «Лентой.ру».

«Единственное, что на данный момент произошло, это то, что уменьшили сумму списаний с зарплаты со 100 до 40 процентов. Долги, несмотря на это, так и остались», — рассказал Денис.

Долги Дениса за бракованный или подмененный товар за полгода составили 350 тысяч рублей, пока ему удалось закрыть чуть больше половины. Сегодня, по его словам, сотрудникам пришло уведомление в рабочей программе (текст уведомления есть в распоряжении редакции — прим. «Ленты.ру»), где говорится о том, что с 16 марта сумма удержаний будет составлять 40 процентов от размера вознаграждения.

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«Я сегодня приехал на пункт, выдал вещи одной бабушке, потому что пожалел. Потом собрал свои вещи, повесил бумажку о забастовке на дверь, и уехал домой. ПВЗ весь день не работал. Мне звонили, говорили, чтоб открывал пункт и выдавал заказы, но я ответил, что увольняюсь и отрабатывать, как они попросили, пять дней не собираюсь», — поделился мужчина.

Сотрудники Wildberries решили объявить забастовку 14 марта после введения новой политики штрафов.

Согласно новой оферте, держателей пунктов выдачи заказов (ПВЗ) лишили права оспаривать подмены. В частности, если покупатель возвращает бракованную вещь обратно в ПВЗ, с их владельцев удерживают полную стоимость товара. Кроме того, они обязаны выплатить всю цену продукции, если в полученной посылке не по их вине оказался другой предмет. По словам работников, списания за подмены начались уже 9 марта.

Несмотря на массовые сообщения сотрудников о забастовке, в пресс-службе компании назвали эту информацию недостоверной.

«Пункты выдачи заказов продолжают работать в обычном режиме. Информация о "забастовке" не соответствует действительности. Заказы можно получать без ограничений», — заявили в компании в ответ на обращение «Ленты.ру».

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Наталия Белова
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