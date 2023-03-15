Секретарь СНБО Украины отказался признавать нехватку профессионалов в ВСУ

Секретарь СНБО Украины Данилов не стал признавать нехватку квалифицированных кадров в ВСУ

Информация о нехватке квалифицированных кадров в Вооруженных силах Украины (ВСУ) не соответствует действительности, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, сообщает РИА Новости.

При этом он признал, что ситуация сложная. «Но сейчас расшатывать ситуацию путем предоставления информации, которая не соответствует действительности — не совсем приятная вещь», — сказал чиновник.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что качество личного состава ВСУ за последний год значительно упало, отчего на Западе сомневаются в возможностях Киева вести наступательные действия.

Затем эту информацию подтвердил экс-советник президента страны Владимира Зеленского Алексей Арестович. По его словам, Украине особенно не хватает младшего командного состава.