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11:33, 15 марта 2023Бывший СССР

Секретарь СНБО Украины отказался признавать нехватку профессионалов в ВСУ

Секретарь СНБО Украины Данилов не стал признавать нехватку квалифицированных кадров в ВСУ

Фото: Reuters

Информация о нехватке квалифицированных кадров в Вооруженных силах Украины (ВСУ) не соответствует действительности, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, сообщает РИА Новости.

При этом он признал, что ситуация сложная. «Но сейчас расшатывать ситуацию путем предоставления информации, которая не соответствует действительности — не совсем приятная вещь», — сказал чиновник.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что качество личного состава ВСУ за последний год значительно упало, отчего на Западе сомневаются в возможностях Киева вести наступательные действия.

Затем эту информацию подтвердил экс-советник президента страны Владимира Зеленского Алексей Арестович. По его словам, Украине особенно не хватает младшего командного состава.

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Алевтина Запольская
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