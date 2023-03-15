Россияне бросились покупать жилье в Москве

«Инком-Недвижимость»: спрос на вторичное жилье в Москвы вырос на 24 процента

В феврале спрос на вторичное жилье в Москве вырос на 24 процента в месячном выражении и на три процента в годовом. О том, что россияне фактически бросились скупать готовую недвижимость в столице, говорится в исследовании «Инком-Недвижимость», пишет «РБК».

По словам экспертов, увеличение спроса характерно для начала года. «Важнее, что по числу авансов и сделок нынешний февраль на 3 процента обогнал сверхэффективный прошлогодний. В первой половине марта показатели соответствуют февральским», — отметил директор направления «Вторичный рынок» компании Сергей Шлома.

Шлома добавил, что рост интереса к «вторичке» привел к стабилизации цен и скидок. Сейчас ликвидная квартира по нормальной рыночной цене продается за неделю. При этом размер дисконта не растет. Многие объекты продаются без дополнительного снижения стоимости, поскольку собственники адаптировались к ситуации и сразу назначают адекватную рыночную цену.

На данный момент размер скидки в массовом сегменте составляет один-восемь процентов. Средняя стоимость квадратного метра в локациях Старой Москвы составляет 276,4 тысячи рублей, в новых границах столицы показатель находится на уровне 203 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что цены на вторичное жилье в России перестали снижаться. Средняя стоимость готового жилья на 18 крупнейших региональных рынках страны составила 124,7 тысячи рублей за «квадрат».