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14:10, 15 марта 2023Россия

Стали известны подробности о стрельбе из окна дома в российском городе

Очевидец Прозоров: открывший стрельбу из окна дома в Вятских Полянах ни с кем не говорит

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Открывший стрельбу из окна жилого дома в городе Вятские Поляны Кировской области россиянин ни на что не реагирует и ни с кем не говорит. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал очевидец Илья Прозоров. Он поделился подробностями происходящего на месте происшествия и описал состояние злоумышленника.

Изредка стреляет еще. Подошел к окошку и стрелять начал. Не по кому-то, а чисто в разные стороны просто так. Его окликают, знают, но он не реагирует. По поведению непонятно [его состояние], он ни с кем не разговаривает

Илья Прозоровочевидец

По словам собеседника «Ленты.ру», стрельба началась около 11 часов по московскому времени. Сейчас на месте работают экстренные службы, движение закрыто.

Кадры стрельбы опубликовал Telegram-канал Shot. На них видно, как мужчина стреляет из окна квартиры на пятом этаже. Местные жители спрятались от стрелка за гаражами. Прибывшие на место происшествия полицейские призывают мужчину прекратить стрельбу и сдаться.

Позже губернатор Кировской области Александр Соколов сообщил, что мужчина открыл огонь будучи пьяным. «Говорят, 16 лет не пил, развязался. Организм среагировал неадекватно. Других людей в квартире нет», — написал глава региона. Он отметил, что у злоумышленника есть два гладкоствольных ружья. Жертв и пострадавших нет, добавил Александр Соколов.

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Мария Сметанина
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