В России снизилось на 25 процентов число телефонных мошенничеств с начала СВО

В МВД России заявили о снижении числа телефонных мошенничеств на 25% после начала СВО

Количество телефонных мошенничеств сократилось на 25 процентов после начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил глава ГУ МВД Москвы Олег Баранов во время выступления в Мосгордуме, его цитирует ТАСС.

«Мы располагаем оперативной информацией о конкретных кол-центрах, которые на сегодняшний день расположены на территории Украины, откуда непосредственно совершаются преступления данного вида», — отметил он.

Баранов добавил, что чем с февраля 2022 года количество телефонных афер неуклонно снижается. По его словам, все преступления документируются, чтобы в будущем привлечь злоумышленников к ответственности.

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники убедили российскую пенсионерку пройти психиатрическую экспертизу и продать квартиру.