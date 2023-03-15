Россиянка выпала из такси на ходу и попала на видео

В Казани пассажирка такси выпала во время движения и попала на видео

В Казани пассажирка выпала из такси во время движения. Видеозапись инцидента опубликовало издание «Бизнес Online».

На записи с видеорегистратора виден движущийся в потоке автомобиль светлого цвета с установленными на нем шашечками. На повороте одна из дверей машины открывается и находившаяся в салоне женщина падает на проезжую часть. Она несколько раз переворачивается на асфальте, ее вещи разбрасывает по двум полосам движения. Ехавшие следом автомобили немедленно останавливаются, водители бросаются на помощь пострадавшей.

Голос за кадром сообщает, что очевидцы уже вызвали скорую помощь. Однако в пресс-службе городского управления здравоохранения изданию не подтвердили вызов медиков.

Это не первый подобный случай за последнее время. 7 марта в Волгограде пассажирка выпала из маршрутного такси, инцидент также попал на видео. На кадрах дверь автомобиля неожиданно раскрывается, когда маршрутка переезжает через трамвайные пути. В региональном главке МВД России сообщили, что открывание двери произошло самопроизвольно.