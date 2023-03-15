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05:30, 16 марта 2023Путешествия

Турист побывал в Таиланде и сравнил закрытых россиян с общительными тайцами

Читатель «Тонкостей туризма» рассказал, как общаться с тайцами и открывать с ними бизнес

Фото: Gemunu Amarasinghe / AP

Российский турист побывал в Таиланде и рассказал об особенностях жизни в популярной среди россиян курортной стране. Своим мнением Сергей Будаев поделился с порталом «Тонкости туризма», его отзыв был опубликован на платформе «Дзен».

Автор в том числе сравнил жизнь россиян и тайцев, заметив, что первые слишком закрытые, а вторые, напротив, общительные. «Часто, просто обсуждая какую-то свою идею с незнакомцем на улице, люди открывали совместный бизнес, снимали вместе квартиру, находили общие интересы — и это очень круто!» — считает читатель портала.

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Он также рассказал о питании в стране, заявив, что любое место, где в очереди стоят местные жители, наверняка является качественным. Автор призвал не судить кафе и рестораны по внешнему виду, а пробовать, либо спрашивать у знакомых. Кроме того, туристам с небольшим бюджетом стоит присмотреться к буфетам на рынках, отметил он.

Автор также дал советы путешественникам относительно проживания. По словам Будаева, в случае краткосрочного пребывания в стране лучшим вариантом жилья будет отель, потому что цены на виллы выросли в три раза в сравнении с пандемийными временами. «Если вы решили пожить несколько месяцев, то лучшие предложения — в чатах Telegram», — заключил мужчина.

Ранее в феврале другая российская туристка побывала в Таиланде и также возмутилась поведением китайских туристов. По ее словам, путешественники очень громко выясняли отношения между собой и с персоналом и постоянно слушали музыку в своих колонках или на телефоне.

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Зарина Дзагоева
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