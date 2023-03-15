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13:09, 15 марта 2023Россия

Пропавшего почти месяц назад пациента российской больницы нашли мертвым

E1: в Нижнем Тагиле нашли мертвым пропавшего месяц назад пациента свердловской больницы

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В Нижнем Тагиле нашли мертвым пациента свердловской больницы, который пропал почти месяц назад. Об этом пишет E1.ru со ссылкой на источник.

Как стало известно, мужчина страдал от эпилепсии. Незадолго до исчезновения он проходил лечение в местной больнице после приступа. В поисковом отряде «ЛизаАлерт» журналистам сообщили, что 18 февраля врачи отпустили россиянина домой, но по дороге он пропал.

По данным портала, тело мужчины обнаружили накануне. Причина его смерти пока неизвестна. Кроме того уточняется, что родственники пропавшего пока не опознали тело, так как проживают в другом городе.

Ранее в медицинском центре в Москве на лестничной площадке одного из корпусов Национального медицинского исследовательского центра гематологии нашли изрезанное тело 48-летнего пациента. Проверка установила, что мужчина покончил с собой.

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Константин Лысяков
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