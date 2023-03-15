Раскрыта стоимость самой дешевой квартиры в Таиланде

CMP Group: стоимость самого дешевого объекта в Таиланде составила 842 тысячи рублей

В феврале 2023 года стоимость наиболее бюджетной квартиры в Таиланде на вторичном рынке оценили в 842 тысячи рублей, что примерно соответствует 11,1 тысячи долларов по актуальному курсу валют. Информацию об этом «Ленте.ру» раскрыли эксперты компании CMP Group (ГЖА.рф).

По данным специалистов, за указанную сумму удастся приобрести объект площадью 25 квадратных метров. Он расположен на втором этаже пятиэтажного дома в Паттайе. Всего во втором месяце текущего года в Таиланде на вторичном рынке было выставлено 440 объектов, которые могли приобрести иностранные граждане.

Что касается строящихся лотов, то цена самого дешевого объекта на рынке, доступного для покупки, составила 3,2 миллиона рублей (приблизительно соответствует 42,1 тысячи долларов). За эту сумму владельцу достанется студия метражом 22,5 «квадрата», расположенная на пятом этаже семиэтажного дома на Пхукете. В общей сложности в феврале 2023-го в зарубежной стране продавалось около 260 строящихся лотов.

Наиболее бюджетный объект среди новых, но готовых домов, обнаружили в комплексе, который был сдан в 2021 году. За него попросили 2,4 миллиона рублей по актуальному курсу, что примерно соответствует 31,6 тысячи долларов. Площадь лота — 22 квадратных метра. Всего в Таиланде во втором месяце нынешнего года для покупки были доступны 197 таких объектов.

Генеральный директор компании CMP Group (ГЖА.рф) Алексей Котлов отметил, что цена недвижимости скорее не входит в список ключевых факторов при выборе подходящего варианта. Среди наиболее значимых критериев для россиян он выделил такие, как локация, инфраструктура, а также соотношение цены и качества. «Люди сейчас предпочитают заплатить немного больше, но получить хороший кондоминиум с качественной инфраструктурой с несколькими бассейнами, спортзалами, крытыми парковками», — добавил он.

В марте эксперты CMP Group пришли к выводу, что в первом месяце 2023 года россияне массово захотели купить жилье в Таиланде. По их данным, спрос на приобретение недвижимости в пляжной стране вырос на 55,38 процента по сравнению с тем же месяцем в 2022-м.