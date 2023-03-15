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10:02, 15 марта 2023Наука и техника

Показана опасность изменения климата для самолетов

Climate Dynamics: изменение климата усугубляет опасную для самолетов турбулентность

Фото: DC Studio / Shutterstock / Fotodom

Ученые Университета Рединга (Великобритания) показали, что по мере глобального потепления усугубляется турбулентность, которая представляет собой дополнительную опасность для самолетов. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Climate Dynamics.

Турбулентность, возникающая в ясном небе (CAT), обычно развивается в безоблачных верхних слоях атмосферы и не обнаруживается бортовым радаром или с помощью средств визуального наблюдения. Длительное воздействие такой турбулентности сокращает срок эксплуатации самолета, а в результате интенсивного воздействия могут возникнуть серьезные повреждения конструкции, что в редких случаях приводит к поломке машины.

Наиболее часто этому типу турбулентности подвергаются трансатлантические рейсы из-за вихревого струйного течения в верхних широтах над Северной Атлантикой. Интенсивность течения зависит от широтных горизонтальных градиентов температуры. Ожидается, что из-за увеличения градиента температуры от полюса к экватору в верхней тропосфере и нижней стратосфере в результате антропогенного изменения климата струйные течения будут усиливаться.

Моделирование климата показало, что на каждый один градус Цельсия приповерхностного потепления количество событий умеренной турбулентности в ясном небе будет увеличиваться на 14 процентов летом и на 9 процентов зимой и весной. Умеренная турбулентность выражается как атмосферные условия, вызывающие вертикальное ускорение до 0,5 g.

Одним из вариантов для авиакомпаний является избегание зон, где формируется CAT. Это может привести к увеличению времени трансатлантического полета и дополнительным затратам на топливо. Кроме того, специалисты советуют пассажирам пристегивать ремни во избежание серьезных травм и увечий.

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Александр Еникеев
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