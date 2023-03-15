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18:09, 15 марта 2023Бывший СССР

Украинский посол обвинил губернатора Бали в приравнивании украинцев к россиянам

Украинский посол обвинил Бали в приравнивании украинцев к россиянам, назвав это нападением
Ваян Костер (справа)

Ваян Костер (справа). Фото: Firdia Lisnawati / Pool / Reuters

Посол Украины в Индонезии Василий Гамиянин выступил с обвинением в адрес губернатора острова Бали Ваяна Костера и назвал его призыв прекратить выдачу виз российским и украинским гражданам по упрощенному порядку нападением. Его слова о приравнивании россиян к украинцам передает ТАСС.

«Я не понимаю заявления уважаемого губернатора [острова Бали]. Почему он упомянул граждан России и Украины. (…) Для меня приравнивание России и Украины — это нападение на мою страну», — сказал посол.

13 марта власти индонезийского острова Бали захотели ужесточить визовые требования для россиян и украинцев. Костер заявил, что направил запрос в МИД и Министерство юстиции и прав человека Индонезии с инициативой по отмене упрощенного режима. Этот шаг стал реакцией на многочисленные жалобы местного населения. Уточняется, что жители сообщали о злоупотреблении гражданами России и Украины туристическими визами для поиска работы на острове.

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Кристина Есикова
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