Срок полномочий президента Узбекистана предложили увеличить до семи лет

Срок полномочий президента Узбекистана может быть увеличен. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект конституционного закона.

Согласно предложению депутатов, президент будет избираться на семь лет вместо нынешних пяти. Также из законопроекта следует, что действующий глава государства Шавкат Мирзиеев может быть избран на третий срок.

Референдум в Узбекистане по изменению основного закона страны назначен на 30 апреля.

Ранее Сенат Узбекистана решил одобрить новую редакцию закона «Об ограничении распространения и употребления алкогольной и табачной продукции». Обновленный документ предусматривает запрет на продажу алкоголя и табака, а также устройств для употребления табака и никотина лицам моложе 21 года. Кроме того, был расширен список общественных мест, где запрещено курение.