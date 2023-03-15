Три гола российских игроков принесли «Вегасу» победу в матче НХЛ

Гол Дорофеева и дубль Барбашева принесли «Вегасу» победу в матче НХЛ

«Вегас Голден Найтс» обыграл «Филадельфию Флайерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Филадельфии и завершилась со счетом 5:3 в пользу гостей. Победу команде принесли три гола российских игроков. Заброшенной шайбой отметился форвард Павел Дорофеев, у Ивана Барбашева дубль — его признали третьей звездой матча. Всего в активе Барбашева 37 очков по системе «гол плюс пас» в 68 играх сезона-2022/2023.

22-летний Дорофеев поразил ворота соперников во втором матче подряд. 13 марта во время встречи с «Сен-Луис Блюс» он отдал голевую передачу и забил головой. Это первые результативные действия, совершенные форвардом за два года после подписания контракта с «Вегасом». Накануне этой игры он вернулся в команду из Американской хоккейной лиги (АХЛ). Всего в его активе 5 очков в текущем сезоне.

21 сентября 2022 года Дорофеев сравнил жизнь в США и на родине. «Главное впечатление — дорогая жизнь. В целом все дороже, чем в России. (...) Там такой менталитет: могут поздороваться и узнать, как дела. Но не думаю, что прохожий будет действительно интересоваться твоими делами», — заявил хоккеист.