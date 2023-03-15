В США назвали условие для вмешательства в конфликт на Украине

Сеймур Херш заявил, что США могут вмешаться в конфликт на Украине в случае поражения Киева

Вашингтон рассматривает вариант прямого вмешательства в боевые действия на Украине. Это предположил американский журналист-расследователь, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, передает РИА Новости.

По его мнению, такое развитие событий возможно в случае появления видимых перспектив поражения Киева. При этом, сказал он, США будут прикрывать себя тем, что это не они, а НАТО ведет наступательные операции против россиян.

«Мы действительно хотим ввязываться в драку с этими ребятами? Не думаю. Мне кажется, мы не готовы», — заявил публицист, отметив, что Россия еще даже не задействовала в СВО свои главные силы.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что на Западе сомневаются в возможностях Вооруженных сил Украины (ВСУ) наступать из-за потерь подготовленных частей и нехватки боеприпасов. Автор статьи указал, что неспособность Украины провести наступление может повлечь за собой критику в отношении США и Европы за то, что они медлили с углублением программ подготовки и поставками боевых машин, включая Bradley и танки Leopard.

В ноябре 2022 года обозреватель американского издания The Hill Сет Кропси спрогнозировал, что США и их союзники могут принять решение о прямом вмешательстве в конфликт на Украине, воспользовавшись положениями договора НАТО о коллективной обороне. Он указал, что поводом к интервенции может стать, например, нанесение Россией ударов вблизи польско-украинской границы для срыва поставок западных вооружений, в результате чего пострадает Польша. Публицист также допустил, что Россия может атаковать суда, нарушающие условия зерновой сделки, или даже спровоцировать разрушение Запорожской АЭС — впрочем, такой сценарий он сам назвал маловероятным.