Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:20, 15 марта 2023Россия

В Госдуме сообщили о пропавших из-за несчастного случая военных

Депутат Иванов сообщил о двух военных, пропавших из-за несчастного случая под Белгородом

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Двое военнослужащих из Талицы Свердловской области пропали без вести из-за несчастного случая на приграничной территории в Белгородской области. Об этом сообщил депутат Госдумы Максим Иванов в Telegram-канале.

Он отметил, что к нему обратились родственники россиян. По предварительным данным, мужчины могли пропасть во время детонации боекомплекта.

Материалы по теме:
«Что, пацаны поедут, а ты нет?» Как мобилизованные россияне пытаются отстоять право на альтернативную службу
«Что, пацаны поедут, а ты нет?»Как мобилизованные россияне пытаются отстоять право на альтернативную службу
24 ноября 2022
«Важно доказать заболевание» Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
«Важно доказать заболевание»Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
29 сентября 2022
«Люди стоят и смотрят в небо» Как живет Белгород — город на границе спецоперации
«Люди стоят и смотрят в небо»Как живет Белгород — город на границе спецоперации
19 октября 2022

Иванов подчеркнул, что ситуация вызвала у него много вопросов. «Одно дело, когда военнослужащие пропадают без вести во время боевой ситуации на линии соприкосновения. (...) Другое — когда солдаты пропадают без вести за пределами зоны СВО, и третий месяц родные не могут установить их судьбу», — порассуждал депутат.

Он подчеркнул, что направил запрос в прокуратуру Западного военного округа с просьбой найти военнослужащих.

7 марта Иванов рассказал, что выплаты участника спецоперации из Березовского три месяца переводили его полному тезке в другой регион по ошибке. Парламентарий подчеркнул, что недочет в едином расчетном центре (ЕРЦ) уже устранили, с этого года военный получает довольствие.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
На нефтеперекачивающей станции в Брянской области нашли и обезвредили СВУ
В Швейцарии украинских беженцев обязали продавать автомобили
Пранкеры Вован и Лексус разыграли главу ЕЦБ
Врач высказался об опасности распространения сибирской язвы в России
На пляже под Севастополем нашли тело неизвестного без головы и конечностей
В России предложили приостановить договоры о двойном налогообложении с Западом
Metallica купила завод по производству винила
Подтверждена связь между глобальным потеплением и усилением засух
Папа Римский призвал к уважению мест поклонения в Киево-Печерской лавре
В ДНР заявили о контроле около половины Артемовска российскими военными
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.