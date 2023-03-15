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15:09, 15 марта 2023Экономика

Volkswagen назвал срок объявления о продаже завода в Калуге

Глава Volkswagen объявит о судьбе российского подразделения в ближайшие недели

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Новый владелец завода Volkswagen в Калуге может стать известен в ближайшие несколько недель. О намерении сделать официальное заявление о судьбе российских активов компании заявил в интервью немецкому радио NDR генеральный директор компании Оливер Блюме.

По словам главы Volkswagen, одним из вариантов для неработающего сейчас завода является его продажа другому собственнику. По сообщениям Autonews.ru, покупателем может выступить крупный дилерский холдинг «Авилон», в портфеле которого 41 автомобильный бренд, в том числе и Volkswagen. Специалисты отрасли сходятся во мнении, что после продажи завода там может быть размещено совместное производство Volkswagen и FAW модели Jetta для китайского рынка. Детали для автомобилей в таком случае будут поставляться из КНР.

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В настоящий момент запрет Volkswagen для своих дилеров в КНР продавать автомобили напрямую для отправки в Россию не смог помешать появлению таких машин в автосалонах. Сейчас китайскими Volkswagen, которые ввозят по схеме параллельного импорта, торгует в том числе «Авилон».

14 марта немецкий концерн обнародовал финансовый отчет за 2022 год, где также фигурируют планы продажи финансовых подразделений Volkswagen в России в первом полугодии 2023 года. Речь идет о трех юридических лицах, которые занимались предоставлением финансовых услуг покупателям автомобилей, а также дилерам группы Volkswagen.

Поставки автомобилей Volkswagen в Россию и производство на заводе в Калуге были остановлены весной 2022 года, а о возможных покупателях стало известно 1 марта. Тогда помимо «Авилона» эксперты упоминали российскую инвестиционную компанию АФК «Система».

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Влада Горячева
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