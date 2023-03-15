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13:40, 15 марта 2023Россия

Глава Брянской области сообщил о выписке раненного диверсантами ребенка

Глава Брянской области Богомаз заявил, что раненного диверсантами ВСУ ребенка выписали

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Раненного диверсантами Вооруженных сил Украины (ВСУ) ребенка выписали из больницы. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Брянской области Александр Богомаз.

По словам губернатора, Федор «родился в рубашке» и держался как настоящий боец.

«Нашего героя Федора Симоненко, простого парня, которого знает вся страна, выписали из больницы. Огромная благодарность (... )нашим замечательным медикам, профессионалам, высококвалифицированным специалистам, которые в кратчайшие сроки провели сложную операцию», — заявил он.

Богомаз отметил, что впереди у Федора восстановление на дому.

2 марта на территорию села Любечане в Брянской области проникли диверсанты со стороны Украины. После этого они обстреляли автомобиль с местными жителями, из-за чего погиб один человек. Тогда же был ранен десятилетний мальчик Федор. При этом ребенок помог девочкам выбраться из машины через заднюю дверь. Он провел их через лес и затем поймал попутку, спасшись от диверсантов.

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Марк Леонов
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