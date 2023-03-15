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06:02, 15 марта 2023Мир

В США полиция застрелила напавшую на хозяина зебру

Американские полицейские застрелили из дробовика взбесившуюся и напавшую на хозяина зебру

Кадр: YouTube-канал NBC4 Columbus

В штате Огайо, США, полицейские застрелили зебру из дробовика. Сбежавшее животное напало на хозяина, бросалось на людей и автомобили. Об этом сообщает YouTube-канал NBC4 Columbus.

В городе Серквилл внезапно ставшая агрессивной зебра настолько сильно укусила его за руку своего хозяина, что тот подумал, что лишился кисти. Прибывшие на место происшествия офицеры обнаружили его лежащим на земле, рука оторвана не была. Полицейские поставили свою машину так, чтобы преградить животному путь к раненому. Однако, это его не остановило — зебра бросилась на автомобиль со стороны водителя.

Один из полицейских попытался отпугнуть животное специальной сиреной, но это дало лишь временный эффект. Когда парнокопытное вновь бросилось на полицейских, они выстрелили в него из дробовика. Причины такого поведения зебры выясняются. По предварительной версии, самец защищал пасущихся неподалеку самок.

Ранее сообщалось, что серфер в городе Портлевен, графство Корнуолл, Великобритания, подвергся нападению тюленя, сломал ногу на сильных волнах и после этого не поместился в спасательный вертолет.

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Екатерина Подвигина
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