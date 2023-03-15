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10:40, 15 марта 2023Среда обитания

Минобороны захотело лишить жилья сотни российских семей

Минобороны потребовало лишить земли во Владивостоке 300 семей

Минобороны потребовало лишить земли 300 семей, проживающих в районе Садгород во Владивостоке. О том, что военное ведомство захотело оставить без жилья сотни россиян, сообщает в своем Telegram-канале губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Минобороны подало соответствующий иск, сославшись на документы 1932 и 1939 годов о принадлежности земли ведомству. Губернатор региона пообещал провести встречу с жителями Садгорода, по результатам которой в Минобороны будет направлено письмо для получения обязательных разъяснений.

Кожемяко подчеркнул, что власти собираются отстаивать интересы граждан в сложившейся ситуации. «Если люди легально приобретали участки, получали их в рамках государственных программ, строили дома или получили в наследство — конечно, их права будем защищать».

В октябре 2022 года сообщалось, что застройщик из Сочи оставил без жилья 49 дольщиков, пообещав им квартиры на побережье Черного моря. Мужчина без специальных документов, разрешающих строительство многоквартирного жилого дома, заключил договоры долевого участия в строительстве шестиэтажного здания, однако не сдал объект в эксплуатацию. Общая сумма ущерба оценивается в 80 миллионов рублей.

Александра Качан
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